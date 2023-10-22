Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наступ окупантів на Авдіївку: генерал армії України розповів про тактику ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
345
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступ окупантів на Авдіївку: генерал армії України розповів про тактику ворога

Російські військові / Фото: Associated Press

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі.

Російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто. 

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки... Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу", - вважає Маломуж.

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста.

"Все більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках", - повідомив Маломуж.

Як повідомляли раніше, окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки. Військовий пояснив для чого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
345
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація