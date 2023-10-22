Наступ окупантів на Авдіївку: генерал армії України розповів про тактику ворога

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі.

Російські війська, зазнаючи невдач під час наступу на Авдіївку, розбиваються на невеликі групи і намагаються секторально рухатися, щоб щільніше оточити місто.

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

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"Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки... Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу", - вважає Маломуж.

За його словами, росіяни намагається зайти з півдня і півночі і все більше кидають ресурсів на оточення міста.

"Все більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках", - повідомив Маломуж.

Як повідомляли раніше, окупанти почали рити тунелі у напрямку Авдіївки. Військовий пояснив для чого.

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