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Наступ окупантів на Авдіївку: "м'ясний штурм" росіян потрапив на відео

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Наступ окупантів на Авдіївку: "м'ясний штурм" росіян потрапив на відео

Війна в Україні / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Російські загарбники продовжують відправляти десятки своїх солдатів на "убій".

З'явилося епічне відео знищення чергової російської колони, яка спробувала наступати на Авдіївку.

Кадри оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Наочна ілюстрація м'ясного штурму. Досі вражає з якою тупою безжальністю російські генерали витрачають своїх людей. І все це не якась вирішальна битва, а просто штурм чергових мертвих руїн", - підписав відео він.

За словами журналіста, бійці 47-ї механізованої бригади за лічені хвилини знищили більше десятка одиниць бронетехніки і десятки солдатів.

"Просто розстріляні як у тирі", - додав Казанський.

Наступ окупантів на Авдіївку: відео "м'ясного штурму" росіян

Наступ окупантів на Авдіївку: відео "м'ясного штурму" росіян

Нагадаємо, раніше у Мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у "м'ясні штурми", внаслідок чого вони гинуть десятками. Втім, російські воєнкори називають це простіше: "Неприємні кадри важких боїв у районі Кринок".

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Дата публікації
Перегляди
967
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