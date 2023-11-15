Наступ окупантів на Авдіївку: український генерал назвав першочергове завдання РФ

Російські військові хочуть замкнути ЗСУ в кільце від Авдіївки та Опитного Донецької області.

Про це засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в етері Еспресо.

Також читайте Окупанти атакували ТЕС в одній із областей України: яка ситуація зі світлом

"В Авдіївці продовжуються бої. На півночі бої почалися в районі Степового, тобто вони перейшли ділянку залізниці з Красногорівки та намагаються просуватися далі на захід, а на південь намагаються просуватися в район промислової зони заводу, розуміючи, що цей об’єкт важливий з точки зору стійкості нашої оборони на півночі та в цілому навколо Авдіївки", - сказав Романенко.

За його словами, ЗСУ зупинили просування російських окупантів у бік Первомайська, де розташовані логістичні шляхи.

"У зв’язку з тим, що довгий час у них відбувається, цю операцію завершити поки що їм не вдається, то вони активізують дії Маріїнки та Вугледара для того, аби намагатися з півдня великим за дистанцією лещатами об’єднатися десь у районі Авдіївки", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, росіяни в Авдіївці застосовують проти цивільних підступну тактику обстрілу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.