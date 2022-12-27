Наступ окупантів на Бахмут та обстріл важливого військового об'єкта РФ: Генштаб - про ситуацію на фронті

Росіяни за добу втратили склад з боєприпасами та командний пункт.

Російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили оборони за добу ж знищили пункт управління, склад з боєприпасами та ще однин важливий військовий об'єкт РФ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 27 грудня.

Росіяни, не зважаючи на значні втрати у живій силі, не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загарбники хочуть покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт", - повідомили у Генштабі.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Того ж дня диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації із демілітаризації та денацифікації України". Путін закликав ЗСУ "скласти зброю та йти додому". Проте українські воїни ціною власного життя захищають Україну від російської напали.

Сили оборони провели успішні контрнаступи у північних областях, на Харківському та Херсонському напрямках. Зараз росіяни постійно штурмують місто Бахмут Донецької області. Там найскладніша ситуація на фронті.

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