Наступ окупантів на Часів Яр розвивається: чи є загроза втрати важливого міста - ISW (мапа)

Позиційні бої тривають по всій ділянці Бахмутського напрямку.
Російська війська продовжують наступ на Часів Яр Донецької області та заявляють про просування поблизу Богданівки, однак американські аналітики не спостерігали підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не знайшло доказів цього твердження.
Позиційні бої тривали в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та Часового Яру та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Південного.
Аналітики наводять заяву командирк українського батальйону безпілотних літальних комплексів (БПЛА), який діє на Бахмутському напрямку, про те, що російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часів Яр.
"На Бахмутському напрямку діють підрозділи 4-го мотострілецького полку РФ (2-й армійський корпус "ЛНР") і підрозділи російської 6-ї мотострілецької бригади, як повідомляється, діють поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки і військовий експерт Микола Маломуж вважає, що втрата міста буде "негативним сигналом" для ЗСУ.
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