Наступ окупантів на Часів Яр розвивається: чи є загроза втрати важливого міста - ISW (мапа)

Російська війська продовжують наступ на Часів Яр Донецької області та заявляють про просування поблизу Богданівки, однак американські аналітики не спостерігали підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не знайшло доказів цього твердження.

Позиційні бої тривали в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та Часового Яру та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Аналітики наводять заяву к омандирк українського батальйону безпілотних літальних комплексів (БПЛА), який діє на Бахмутському напрямку, про те, що російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часів Яр.

"Н а Бахмутському напрямку діють підрозділи 4-го мотострілецького полку РФ (2-й армійський корпус "ЛНР") і підрозділи російської 6-ї мотострілецької бригади, як повідомляється, діють поблизу Спірного (на північний схід від Бахмута)", - сказано у повідомленні.

Мапа бойових дій поблизу Бахмута 1 квітня. ФОТО: ISW

Нагадаємо, генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки і військовий експерт Микола Маломуж вважає, що втрата міста буде "негативним сигналом" для ЗСУ.

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