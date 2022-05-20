Наступ окупантів на Донбасі: в Генштабі ЗСУ описали ситуацію в Донецькій та Луганській областях

Наступ окупантів на Донбасі: в Генштабі ЗСУ описали ситуацію в Донецькій та Луганській областях

На Донецькому напрямку 20 травня російські війська намагаються вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Зокрема, на Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військових у районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку російські війська ведуть наступ за підтримки артилерії та намагаються оволодіти новими рубежами в районі Попасної, проте безуспішно.

На Курахівському напрямку окупанти наступають за підтримки артилерії та штурмової авіації в напрямку Новомихайлівки (10 км на південь від Мар’їнки), проте безуспішно.

Водночас у Маріуполі загарбники проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що для подальшого наступу військовим необхідно більше озброєння.

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