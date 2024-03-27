Наступ окупантів на Харків або інший напрямок: що для цього потрібно і коли РФ може бути готова

За словами експерта, плани РФ на новий наступ розраховані на липень-серпень 2024 року. До цього часу вони планують провести мобілізацію.

Чи буде наступ на Харків чи на якийсь інший напрямок, можна буде говорити тоді, коли РФ після "виборів Путіна" проведе приховану або відкриту хвилю мобілізації.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов, передає "Київ 24".

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"Звісно, що там менше військ і росіян зараз стримує тільки нестача особового складу. В зв'язку з перевиборами Путіна всі очікують, що зараз буде або прихована, або відкрита мобілізація. І тоді можна буде говорити про якісь оперативні напрямки, про наступ на Харків або якісь інші українські міста", – каже експерт.

За його підрахунками, росіянам отрібно буде не менше двох місяців для того, щоб підготувати цих військових.

"Не буде такого, що прямо з потяга їх будуть кидати в бій, потрібно буде якесь бойове злагодження. І взагалі всі російські плани, які відомі, вони десь розраховані на липень-серпень цього року, не раніше. Раніше – в них просто є якісь резерви, але для наступу на таке місто як Харків цього явно недостатньо", – підсумував Жирохов.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

За інформацією російського нібито "опозиційного" видання "Медуза", диктатор Путін націлився на взяття Харкова.

За даними аналітиків ISW, російська наступальна операція з оточення міста Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією для окупантів.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.

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