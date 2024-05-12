Наступ окупантів на Харківщині: РФ залучила найманців з Африки – "Атеш"

Агенти руху "Атеш" повідомили, що Росія задіює Африканський корпус у наступі на Харківську область, які зазнають величезних втрат.

Про це партизанський рух пише у Telegram.

Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

"Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець. Є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати", - додали в "Атеш".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський прозвітував про ситуацію на Харківщині.

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