Наступ окупантів на Харківщині: РФ залучила найманців з Африки – "Атеш"

У наступі на Харківську область Росія задіяла Африканський Корпус найманців.
Агенти руху "Атеш" повідомили, що Росія задіює Африканський корпус у наступі на Харківську область, які зазнають величезних втрат.
Про це партизанський рух пише у Telegram.
Партизани зазначають, що найманці не були готові до такої війни. Росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.
"Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали традиційний військовий танець. Є дані про те, що в Харківській області є і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. Росіяни вербує і залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати", - додали в "Атеш".
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський прозвітував про ситуацію на Харківщині.
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