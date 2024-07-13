Наступ окупантів на Харківщині: Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську - ЗСУ

За добу відбулися бойові зіткнення в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ

Російська армія готує нові підрозділи для атак по Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Харків".

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"На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак. Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську", - йдеться у повідомленні.

У районі ОТУ втрати противника (безповоротні та санітарні) за добу склали 112 осіб.

"На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БПЛА", - додали в угрупованні.

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику біля Торецька для його захоплення.

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