Наступ окупантів на Харківщині: Росія готує нові підрозділи для атаки по Вовчанську - ЗСУ

За добу відбулися бойові зіткнення в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ
Російська армія готує нові підрозділи для атак по Вовчанську Харківської області.
Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Харків".
"На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак. Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську", - йдеться у повідомленні.
У районі ОТУ втрати противника (безповоротні та санітарні) за добу склали 112 осіб.
"На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції БПЛА", - додали в угрупованні.
Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику біля Торецька для його захоплення.
Провідні новини на сьогодні:
- "Це не наша війна": підсумки ювілейного саміту НАТО – Захід продовжує політику умиротворення Путін
- Путін шукає найболісніший ракетний шлях на Київ: експерт назвав загрози найближчого часу
- "Мене врятувало диво": лікарка "Охматдиту" Леся Лисиця розповіла про ракетний удар РФ по лікарні