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Наступ окупантів на Харківщині: російські добровольці показали бої на околиці Вовчанська

Наступ окупантів на Харківщині: російські добровольці показали бої на околиці Вовчанська

Бійці РДК ведуть бої з окупантами на околиці Вовчанська / Фото: скриншот

Російські добровольці беруть участь у боях на Харківщині.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої на околиці Вовчанська проти окупаційних військ РФ, які ведуть наступ на Харківщині.

Відео опублікувала пресслужба РДК.

На кадрах бронегрупа РДК веде вогонь по противнику, який намагається закріпитися на м'ясокомбінаті та одній з окраїнних вулиць Вовчанська.

Нагадаємо, жителів Вовчанська окупанти тримають у підвалі та погрожують розстрілом (відео).

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