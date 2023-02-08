Наступ окупантів на Харківщині та Запоріжжі – Данілов розповів про можливий удар РФ

Олексій Данілов припустив ймовірність наступу росіян на Харківщині та Запоріжжі.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу у Харківській чи Запорізькій областях.

Про це він розповів Reuters.

За його словами, Україна очікує, що росіяни завдадуть нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької області.

"Спроби наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що Кремль все ще хоче продемонструвати якийсь результат росіянам до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наступ росіян на Донбасі

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого.

Головне управління розвідки України визначило три ймовірних напрямки нового наступу Росії – Донецька область, Луганська область та Запоріжжя.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що для підготовки до повномасштабного наступу Росії потрібно від 4 до 6 місяців.

Глава держави Володимир Зеленський запевнив, що Україна уважно стежить за планами Росії і готова дати потужну відсіч ворогові.

Військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вважає, що наразі можливості армії РФ "не прогресують, а деградують".

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