Наступ окупантів на Куп’янському напрямку: в ОВА відкинули загрозу, але розповіли про важкі бої

Куп’янськ постійно перебуває під ворожими обстрілами з РСЗВ та систем С-300.

Куп’янський напрямок є зараз найгарячішим на фронті на Харківщині, проте загрози наступу з боку російських військ там наразі немає.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив 8 грудня в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що лінія фронту на Харківщині змістилася, і основний гарячий напрямок зараз – Куп’янський. Синєгубов також нагадав, що під окупацією ще перебувають 29 населених пунктів регіону.

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"На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо", – додав голова області.

Водночас він повідомив, що Куп’янськ постійно перебуває під ворожими обстрілами з РСЗВ та систем С-300.

"Ці обстріли постійні. Так само – населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ, на півночі – населені пункти Харківського району. Це пов’язано з тим, що лінія фронту на півночі тепер іде практично по кордону", – розповів Синєгубов.

Він також додав у своєму повідомленні в Мережі, що після успішного контрнаступу українських військ не припиняється будівництво фортифікайних споруд та посилюються лінії оборони.

"Наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога", – запевнив очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий інформував про підготовку окупантів до їхнього можливого контрнаступу на Куп'янському напрямку. Водночас у ЗСУ вважають, що ворог зазнає поразки.

Про ймовірний наступ росіян на Куп'янськ заявляв і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляючи, що вони в районі Сватового стягнули дуже багато засобів. Гайдай назвав таку ідею божевільною.

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