Наступ окупантів на Куп’янському напрямку: в ОВА відкинули загрозу, але розповіли про важкі бої

Куп’янськ постійно перебуває під ворожими обстрілами з РСЗВ та систем С-300.
Куп’янський напрямок є зараз найгарячішим на фронті на Харківщині, проте загрози наступу з боку російських військ там наразі немає.
Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив 8 грудня в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що лінія фронту на Харківщині змістилася, і основний гарячий напрямок зараз – Куп’янський. Синєгубов також нагадав, що під окупацією ще перебувають 29 населених пунктів регіону.
"На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо", – додав голова області.
Водночас він повідомив, що Куп’янськ постійно перебуває під ворожими обстрілами з РСЗВ та систем С-300.
"Ці обстріли постійні. Так само – населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ, на півночі – населені пункти Харківського району. Це пов’язано з тим, що лінія фронту на півночі тепер іде практично по кордону", – розповів Синєгубов.
Він також додав у своєму повідомленні в Мережі, що після успішного контрнаступу українських військ не припиняється будівництво фортифікайних споруд та посилюються лінії оборони.
"Наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога", – запевнив очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий інформував про підготовку окупантів до їхнього можливого контрнаступу на Куп'янському напрямку. Водночас у ЗСУ вважають, що ворог зазнає поразки.
Про ймовірний наступ росіян на Куп'янськ заявляв і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляючи, що вони в районі Сватового стягнули дуже багато засобів. Гайдай назвав таку ідею божевільною.
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