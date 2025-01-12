Наступ окупантів на Покровськ буде небезпечним для російських командирів — Forbes

Удар по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Новогродівці засвідчив, що наступ на Покровськ становитиме значну небезпеку для російських командирів.

Про це пише у неділю, 12 січня, Forbes.

У виданні зазначили, що, на перший погляд, закріплення штабу загальновійськової армії, яка контролює десяток або більше полків і бригад, в Новогродівці є поганою новиною для українського гарнізону в Покровську.

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Водночас, як засвідчив недавній удар ЗСУ по командному пункту окупантів, така близькість до українських позицій перетворює командування російської армії на мішені для дронів та зброї малої дальності ЗСУ.

“Оскільки головна битва за Покровськ розпочнеться найближчими днями чи тижнями, і більша кількість російських військ наблизиться до міста, їхні командири та командні штаби також наблизяться до міста. Українці будуть їх шукати, готувати удари ракетами та бомбами”, - пприпустили у Forbes.

Нагадаємо, 12 січня ЗСУ завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташований у місті Новогродівка Донецької області. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

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