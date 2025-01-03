Наступ окупантів на Покровськ: чи наблизилися росіяни до міста

Наразі окупанти РФ зосереджують основні зусилля на Покровському напрямку. Лише протягом вчорашнього дня українські військові зупинили 38 атак противника. Втім, РФ не вдалося наблизитися до Покровська.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він наголошує, що Покровський напрямок залишається одним із найінтенсивніших протягом останніх тижнів.

"Це точка зосередження головних зусиль противника, а також ключова лінія оборони для українських захисників. Проте ворог не наблизився безпосередньо до самого міста, натомість він намагається охопити цей напрямок з флангів”, – сказав Трегубов.

Основні атаки були в прилеглих населених пунктах. Окупанти намагаються перервати сполучення ЗСУ, не вступаючи в бої в місті. Так окупанти хочуть досягти тактичної переваги. Втім, наразі загарбникам це не вдається, "оскільки місто боронять кваліфіковані та досвідчені українські підрозділи".

Тим часом в районі Часового Яру наразі немає просування російських військ, хоча ситуація є інтенсивною. Обстановка ж в Кураховому складна, адже це один з найгарячіших напрямків, де тривають інтенсивні міські бої.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман розповів про тактику та головну мету росіян біля Покровськ. Зокрема, противник має намір обійти місто через Торецьк та Курахове.

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