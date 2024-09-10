Наступ окупантів на Покровськ: у США оцінили ситуацію навколо міста

Наразі біля Покровська Донецької області тривають запеклі бої. Російські окупаційні війська досягли певних успіхів. Втім, США точної інформації про захоплені території не має.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Те, що ви бачите за межами Покровська, - це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла Росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська", - заявив він.

Попри те, що окупанти наступають у напрямку міста, ЗСУ чинять опір, наголосив Райдер. Він зауважує, що РФ називає це місто своєю головною метою на Донбасі.

"Ви бачили, як росіяни говорили, що це їхнє головне завдання (захопити Покровськ - Ред.). Вони подвоїли зусилля в цьому напрямку", - додав представник Пентагону.

Також Райдер уточнив, що російські сили поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку. З його слів, упродовж останніх днів стала покращуватись завдяки діям українських воїнів.

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