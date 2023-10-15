Наступ окупантів на сході: у Донецьку морги переповнені - загрожує спалах епідемії

Штурми російських окупантів на позиції українських військових обертаються для них великими втратами. У Донецьку морги переповнені, тому тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на партизанів.

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"Невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", - йдеться у повідомленні.

Місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції.

Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій, що призводить також і до втрат.

Нагадаємо, останні декілька днів Росія пішла в масштабний наступ на Авдіївку. Військові експерти оцінили шанси ворога.

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