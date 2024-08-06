Наступ окупантів: на яке місто РФ стягнула найбільше угруповання і яка є небезпека

Новогродівка та Гродівка є перепоною для окупантів на шляху до Покровська та Мирнограда.

На Покровському напрямку зосереджено найбільше угруповання РФ. Йдеться про дві групи військ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

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"На Покровському напрямку використовуються підрозділи зі складу групи військ РФ "Центр", які були передислоковані ще в жовтні 2023 року. Це підрозділи 2-ї, 41-ї загальновійськових армій РФ, а також 90-ї танкової дивізії. Також мають підтримку і групи військ РФ "Південь". Тобто там зосереджено найбільше угруповання, де одночасно сконцентровано 2 групи військ РФ", - розповів експерт.

За його словами, Новогродівка та Гродівка є перепоною для окупантів на шляху до Покровська та Мирнограда.

Він додав, що серед завдань окупантів на цьому напрямку - це формувати фланги. Тобто росіяни хочуть вийти на лівий берег річки Вовча.

"Росіяни мають за мету забезпечення північного флангу - це села та населені пункти по лінії Казенний Торець. Це їм дозволить створити умови для наступальних дій на Воздвиженку. Захоплюючи Воздвиженку, вони намагатимуться вийти на трасу 05-04. Усі ці дії пов'язані зі створенням умов у середньостроковій перспективі - це вихід на Покровськ і Мирноград. У короткостроковій перспективі - для покращення умов щодо проведення наступальної кампанії в місті Торецьк і Торецькій агломерації", - додав Коваленко.

Нагадаємо, експерт назвав чотири головні завдання окупантів на Донеччині під час наступу.

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