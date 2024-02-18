Наступ окупантів на Запорізькому напрямку: у ЗСУ розповіли, де ворог хотів прорватися

За даними Тарнавського, ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.

Збройні сили відбили 13 спроб штурмових дій біля Вербового та Роботиного Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці", - йдеться у його повідомленні.

Тарнавський додав, що загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні "Таврія" склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці - 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, вранці 18 лютого у Генштабі ЗСУ підтвердили наступ РФ на Запорізькому напрямку.

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