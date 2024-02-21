Наступ окупантів після захоплення Авдіївки: військовий розповів про ситуацію у районі

Після захоплення Авдіївки окупаційна армія РФ робить все, щоб проломити оборону Збройних сил на нових рубежах. Росіяни продовжують наступальні дії вже поза межами міста.

Про це під час телемарафону розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

"В основному зусилля наступу в нього (у ворога - Ред.) зосереджені на напрямку населеного пункту Ласточкине. Туди перекидається величезна кількість і особового складу, і техніки. Лише сьогодні зранку там вже було підбито п'ять одиниць БМП ворога і знищено декілька рот піхоти. Щоб було розуміння - це не разова атака, це постійні вже протягом декількох діб спроби штурмів з технікою і без техніки", - наголосив військовий.

За його словами, росіяни після боїв за Авдіївку ще мають достатньо сил, аби продовжувати наступальні дії. Окупанти мають багато піхоти, техніки, а також працює їхня авіація.

"Зараз є такі випадки, що вони почали працювати "Ланцетами" по позиціях піхоти, чого раніше в принципі не робили. Тобто зараз роблять абсолютно все, щоб проломити, продавити нашу оборону на тих рубежах, які ми займаємо. Успіху на даний момент вони не мають", - наголосив представник 3 ОШБр.

Також Жорін каже, що на даний момент прямої загрози просування ворога для Курахового та Селидового немає. Втім, варто розуміти, що "росіяни готуються, збирають і накопичують сили, а в них цих сил ще достатньо - не тільки на Авдіївському напрямку". Також військовий наголосив, слід бути готовими до того, що "попереду надзвичайно складні бої".

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