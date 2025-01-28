Наступ окупантів пригальмувався на ключовому напрямку: що відомо

Українські військові пригальмували наступ армії країни-агресорки Росії на сході. Через втрати окупанти змушені застосовувати стратегічні резерви, які російське командування планувало використовувати для виконання завдань "після Покровська".

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, особливо багато живої сили та техніки армія РФ втратила під час наступу на Покровськ в Донецькій області. Наразі основні боєздатні частини військ РФ зосереджено саме цьому напрямку.

"Треба віддати належне нашим Силам оборони. Попри те, що ми проводимо вже понад рік стратегічну оборонну операцію, вдається максимально знищувати ворожий ресурс. Це стосується, зокрема, і Покровського напрямку. Ворог сьогодні змушений задіяти ті резерви, які були зібрані в нього, скажімо так, для виконання трошки інших завдань, тобто після просування на рівні Покровська рухатися далі іншими локаціями. Тоді ці стратегічні резерви ворог і планував задіяти", - розповів військовий.

Братчук розповів, що в українському Генштабі подають статистику втрат армії РФ дещо викривлено. Бо, з його слів, насправді окупанти втрачають більше живої сили. Адже кожен квадратний кілометр української землі дається противнику "вартістю" десь півтори російської роти.

"Це величезні втрати. Таких втрат не було навіть на багатьох локаціях часів Другої світової війни", - додав він.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав кількість знищених окупантів станом на 23 січня. Так, знищено 833 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

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