"Наступ по всіх напрямках": голова ВА про ситуацію біля Сєвєродонецька і Лисичанська

Армія держави-терористки Росії на всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська на Луганщині.
Російські окупанти застосовують артилерію, авіацію і ракети "Точка-У".
Про це розповів в коментарі "Радіо Свобода" голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко.
"Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ, по Сєвєродонецьку також. Навколишні села: Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії", - розповів Роман Власенко.
Українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. За його словами, на вихід з міста знадобиться деякий час - "це не питання години або дня". Натомість про відступ з Лисичанська наразі не йдеться.
За приблизними оцінками, Сєвєродонецьку залишається близько семи-вісьми тисяч жителів, у Лисичанську – десять тисяч, наголосив Роман Власенко. До слова, до широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживало по 100 тисяч людей.
Як повідомлялося, ЗСУ доведеться відводити військових із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу. Інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.
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