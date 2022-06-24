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"Наступ по всіх напрямках": голова ВА про ситуацію біля Сєвєродонецька і Лисичанська

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"Наступ по всіх напрямках": голова ВА про ситуацію біля Сєвєродонецька і Лисичанська

Фото: Associated Press

Армія держави-терористки Росії на всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська на Луганщині. 

Російські окупанти застосовують артилерію, авіацію і ракети "Точка-У". 

Про це розповів в коментарі "Радіо Свобода" голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко.

"Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ, по Сєвєродонецьку також. Навколишні села: Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії", - розповів Роман Власенко.

Українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. За його словами, на вихід з міста знадобиться деякий час -  "це не питання години або дня". Натомість про відступ з Лисичанська наразі не йдеться.

За приблизними оцінками, Сєвєродонецьку залишається близько семи-вісьми тисяч жителів, у Лисичанську – десять тисяч, наголосив Роман Власенко. До слова, до широкомасштабного вторгнення Росії в кожному з цих міст проживало по 100 тисяч людей.

Як повідомлялося, ЗСУ доведеться відводити військових із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу. Інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків. 

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