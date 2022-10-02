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Наступ продовжується: ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

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Наступ продовжується: ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Фото: Associated Press

Золота Балка повернулася під контроль України.

У Херсонській області триває контрнаступ, Збройні сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

Відповідне відео з’явилося в Мережі.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

Нагадаємо, колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що в жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. 

ЗСУ наступають на Миколаївщині та Херсонщині: оборона росіян тріщить

ЗСУ наступають на Миколаївщині та Херсонщині: оборона росіян тріщить

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