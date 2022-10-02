Наступ продовжується: ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Золота Балка повернулася під контроль України.
У Херсонській області триває контрнаступ, Збройні сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.
Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.
Відповідне відео з’явилося в Мережі.
Золотая балка, Херсонская обл.,— Мітяй (@sgorlovki) October 2, 2022
освобождение Украины продолжается!!! pic.twitter.com/rGyiV1SohR
Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.
Нагадаємо, колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що в жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.
Раніше в оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.
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