"Наступ противника призупинений": боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Тактика ворога залишилася та сама – зруйнувати все, що бачать, а потім сказати, що вони зайшли туди.

Наступ російських військ на Авдіївському напрямку призупинений. Немає такої активності ворога, коли він масовано просувався.

Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24".

Офіцер описав, яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку.

"В принципі, загалом наступ противника призупинений. Немає такої активності, як була два тижні тому, коли вони дуже масовано, не на великі відстані, але просувалися", – повідомив Цехоцький.

Водночас тактика окупантів залишилася та сама – зруйнувати все, що бачать, куди можуть дотягнутися, а потім сказати, що вони зайшли туди.

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"Не кажу захопили – зайшли. Зайшли – тому що в плані інженерному, фортифікаційному, в плані взагалі життя в тому чи іншому населеному пункті, великому, маленькому селищі – воно зруйновано, там життя вже немає. Це треба буде відновлювати вже після війни", – пояснив боєць 59-ї ОМБр.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ 7 травня, протягом попередньої доби українські війська на Авдіївському напрямку відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське на Донеччині.

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