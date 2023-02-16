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Наступ Путіна на Україну: Зеленський назвав три головні завдання на найближчий час

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Наступ Путіна на Україну: Зеленський назвав три головні завдання на найближчий час

Фото: Associated Press

Під час Ставки Зеленський заслухав доповіди про ситуацію за кожним із напрямків на фронті.

У четвер, 16 лютого, глава держави Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача, у якому взяли всі командувачі оперативних напрямків. Під час Ставки український лідер виділив пріоритети на найближчий час. Це - тримати ситуацію на фронті, готуватися до можливої ескалації та звільняти окуповані території.

Про це український президент розповів у відеозверненні 16 лютого. 

"Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо", - наголосив він.

Наступ російських військ

Нагадаємо, що 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наступ Росії вже почався. За його інформацією, російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Втім, він переконаний, що українські військові зможуть зупинити просування росіян.

Генштаб ЗСУ 15 лютого повідомляв, що російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
255
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