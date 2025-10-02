Наступ Путіна зупинився, але на Україну чекає ще одна складна зима: подробиці Sky News

Війна. / © ТСН

Україна ще не близько до повернення територій - поки що “маятник не хитається” у цю сторону. Втім, великий наступ Російської Федерації вичерпав себе.

Про це йдеться у статті військового аналітика Sky News Майкла Кларка.

“Безсумнівно, російський наступ, який тривав усе літо, зараз більш-менш вичерпав себе. Загарбники досягають більшого прогресу, але нічого стратегічно важливого”, - наголосив він.

З його слів, окупаційні війська “не досягли жодного прогресу” на півночі України. Однак окупантам вдалося чинити розумний тиск на район Куп'янська на північному сході. Це, наголошує Кларк, може стати для армії РФ плацдармом для наступу на Харків, звідки їх вибили восени 2022-го.

Наразі, пояснює аналітик, найбільші зусилля Росії на полі бою зосереджені на півдні України, навколо Покровська та Часового Яру, а також біля “пояса фортець” у Донецькій області - мережі з чотирьох міст, зокрема, Краматорська і Слов'янська.

“Росіяни фізично досить близько. Однак їм ще далеко до захоплення міст через укріплення на шляху. Та й місцевість для них нелегка”, - зауважує Кларк.

Він вважає, що на Україну чекає ще одна складна зима, сповнена повітряних бомбардувань. Автор Sky News наголошує: незважаючи на це, “надходження більшої кількості зброї та налагодження більшого фінансування для її придбання” означає, що Київ, можливо, зможе “протриматися ще одну зиму, перш ніж справи налагодяться”.

Щодо Росії, каже аналітик, “немає жодної перспективи реальних стратегічних змін на полі бою”.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров публічно відкинув можливість повернення до кордонів 2022 року та звинуватив Україну у зриві всіх домовленостей, що призвело до війни. Він продовжив виправдовувати війну, стверджуючи, що Росія нібито відстоює “законні інтереси людей”.

Зауважимо, ЗМІ оприлюднили дані про те, що агресорка Росія посилила атаки на Україну у вересні - на 36% більше, ніж у серпні. Згідно з даними, у вересні Росія здійснила 5 638 запусків дронів-камікадзе та 185 ракетних атак у нічний час. Особливо показовою стала ніч проти 7 вересня, коли Росія випустила 810 дронів — найбільший зафіксований обсяг за час війни.