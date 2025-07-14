ЗСУ тримають оборону на фронті

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Спроби росіян зайти до Дніпропетровщини не мають успіхів. Наразі ворог не може там пройти через українські фортифікації.

Про це в етері Radio NV сказав військовий експерт Михайло Жирохов.

«Там дуже вдало географічно для фортифікацій. Там відкрите поле. І коли будували фортифікації, навіть цивільним було дуже просто. Бери звідси й копай далі. Там невелика кількість лісополос, немає височин. Там три лінії щонайменше вибудувані. І всі вони сучасні. Не те що використовувалися з АТО, ООС. Якісь взводні та ротні опорні пункти, які між собою майже не зʼєднані», — сказав Жирохов.

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Він зазначив, що Україна на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей вирила масштабні протитанкові рови та встановила значну кількість колючого дроту.

«Вони не дозволяють окупантам використовувати сучасну тактику штурмів на мотоциклах», — додав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ заявило про те, що окупаційні війська проводять наступ на території Дніпропетровської області. Генштаб ЗСУ цю інформацію заперечує.

Зокрема, очільник комісії Громадської палати РФ Володимир Рогов заявив, що російські війська окупували перший населений пункт на Дніпропетровщині — село Дачне. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про прорив фронту у Дніпропетровській області.

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Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив, що окупанти не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області. Бойові дії наблизилися до її адмінкордону.

А полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Дніпропетровська область не стане ще одним театром бойових дій. За його словами, до Дніпра росіянам — «як до Києва рачки». Адже відстань досить велика — 200 км.