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- Війна
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Наступ РФ на Дніпропетровщину: військовий розповів, що насправді відбувається в регіоні
Росіяни перекидають сили, аби тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровщиною.
Російська окупаційна армія прагне за будь-яку ціну зайти на територію Дніпропетровської області. Загарбники використовують так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.
Про це в ефірі телемарафону повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.
"Для них це може бути 20 км, для нас - 3–5 км. Вони намагаються подати це як інформаційну і психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше",- висловився військовий.
З його слів, російське командування свідомо кидає значні сили на цей напрямок, аби зайти на територію Дніпропетровщини. Загарбники не шкодують особового складу. Так, з груп у 20–30 осіб, які ворог кидає на штурми за день, часто не доходить жоден, буває “доходить один-два-три”. Втім, статистика ефективна.
“Відстані можуть бути різними - десь кілометр, десь більше. Але тиск є, і його треба відбивати", - додав Сергій Волков.
Нагадаємо, кілька днів тому аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія РФ захопила два населених пункти поблизу Дніпропетровщини - Зелений Кут та Новоукраїнку. Ці села розташовані поблизу села Дачне Дніпропетровської області.
Окрім того, РФ активізувала штурми на Запорізькому напрямку. Загарбники зосередилися в районі Кам'янського. Росіяни досі прагнуть повернутися на позиції, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ 2023-го.