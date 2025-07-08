ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

Наступ РФ на Дніпропетровщину: військовий розповів, що насправді відбувається в регіоні

Росіяни перекидають сили, аби тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровщиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наступ РФ.

Наступ РФ. / © ТСН.ua

Російська окупаційна армія прагне за будь-яку ціну зайти на територію Дніпропетровської області. Загарбники використовують так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.

"Для них це може бути 20 км, для нас - 3–5 км. Вони намагаються подати це як інформаційну і психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше",- висловився військовий.

З його слів, російське командування свідомо кидає значні сили на цей напрямок, аби зайти на територію Дніпропетровщини. Загарбники не шкодують особового складу. Так, з груп у 20–30 осіб, які ворог кидає на штурми за день, часто не доходить жоден, буває “доходить один-два-три”. Втім, статистика ефективна.

“Відстані можуть бути різними - десь кілометр, десь більше. Але тиск є, і його треба відбивати", - додав Сергій Волков.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики проєкту DeepState повідомили, що армія РФ захопила два населених пункти поблизу Дніпропетровщини - Зелений Кут та Новоукраїнку. Ці села розташовані поблизу села Дачне Дніпропетровської області.

Окрім того, РФ активізувала штурми на Запорізькому напрямку. Загарбники зосередилися в районі Кам'янського. Росіяни досі прагнуть повернутися на позиції, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ 2023-го.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie