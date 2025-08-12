Наступ РФ на Добропілля і Покровськ: що кажуть у Генштабі

Наступ РФ на Добропілля / © Associated Press

У Генштабі прокоментували просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, і запевнили, що Сили оборони роблять все можливе, аби зупинити ворога.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У Генштабі нагадали, що українські військові ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

«Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки», — йдеться в повідомленні.

Генштаб підтверджує, що декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Крім того, диверсанти проникали у населені пункти — Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта — в процесі знищення.

© Deepstatemap

«Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», — запевнили у Генштабі.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.

У ЗСУ визнали, що ситуація на Донеччині є вкрай складною, але заперечили факт прориву.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку корпус «Азов» зайняв смугу оборони.

Керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут попередив про ризики масштабного прориву РФ на фронті.