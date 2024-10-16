Наступ РФ на Донбасі: експерт назвав міста, які хоче захопити ворог до зими

Армія РФ має кілька пріоритетних напрямків, на яких буде намагатися просуватися найближчим часом. На фронті зараз є три точки, де росіяни мають перевагу на оперативному напрямку: Курахове, Торецьк та Куп'янсько-Лиманський напрямок.

Де розвинеться наступ росіян та на що чекати на фронті, розповів військовий експерт Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

Саме на цих напрямках, наголошує експерт, окупанти зосереджуватимуться наступні кілька місяців навіть за несприятливих погодних умов.

Також наразі загарбники перебувають у небезпечній близькості до міста Курахове на Донеччині. З його слів, росіяни тиснуть на місто з трьох боків: з півночі, заходу та півдня.

"Вони витиснули наші війська з Вугледару та підтягнулися до Богоявленки. Ця Курахівська "кишеня" дуже небезпечна для нас. Поки там не мовиться про оперативне оточення чи контроль логістичних ланцюгів, але ситуація розвивається загрозливо", - наголосив Світан.

Останнім часом російські військові серйозно активізувалися у Білогорівці, намагаючись витиснути звідти український гарнізон.

"Це дуже небезпечно. Білогорівка – це фактично єдиний населений пункт, який ще залишається під контролем українських сил на Луганщині після втрати Макіївки", - зауважив Світан.

Військовий експерт наголошує, що погодні умови впливатимуть на ситуацію на фронті. Саме тому РФ планує за найкоротші терміни пробитися до головних міст, витиснувши українських військових в поля.

"Чому вони намагаються зараз зайти до Курахового? Якщо вони залишаться у тому ж становищі, що зараз, їх накриють дощі у полях. Це стане проблемою. Якщо ж нас накриє дощами у полях – це буде проблемою для нас. Тому нам важливо утримувати міста – в забудовах міста воювати можна і взимку", - наголошує Світан.

Окрім того, росіяни будуть намагатися зайти до Часового Яру до зими, адже розуміють, що взимку їм аж ніяк не вдасться цього зробити.

За словами Світана, агломерація Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка фактично убезпечена на найближчі пів року якраз через те, що погода не дасть росіянам підібратися близько. А ось серйозні проблеми можуть виникнути в Торецьку, Кураховому та в районі Білогорівки.

Нагадаємо, аналітик BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що армія РФ перебуває за 2 км від міста Курахове. Протягом місяця окупанти здійснили прорив.

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