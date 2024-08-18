Наступ РФ на Донбасі: в ISW оцінили, як довго окупанти зможуть утримувати ініціативу

Армія Російської Федерації не зможе нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всій території на сході України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що наразі Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій. Саме це й дозволило їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Окупанти скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізовувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації.

"Російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів напередодні літа 2024-го для підтримки поточних наступальних операцій. Водночас, армія РФ, ймовірно, витратила і задіяла багато з цих резервів у наступальних операціях на сході та північному сході України навесні 2024-го і протягом літа", - наголошують в ISW.

Американські аналітики вважають, що операція ЗСУ в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій на Донеччині, ймовірно, призведе до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. З часом це навантаження може початися відбиватися на здатності Росії підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій на всьому театрі воєнних дій.

"Подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська, скоріше за все, почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту", - зазначають в ISW.

Як повідомлялося, на півночі України знову посилюють кордон. Адже на прикордонні Чернігівської області путінська армія суттєво збільшила атаки дронами з вибухівкою порівняно з минулим роком.

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