Наступ РФ на Донеччині: ворог захопив село біля адмінкордонів Дніпропетровської та Запорізької областей — деталі ISW

Фронт / © ТСН.ua

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Російські війська просунулися у східній частині Запоріжжя, на південь від Новопавлівки, Донецька область. Ймовірно, вони захопили це село, яке розташоване біля адмінкордонів Дніпропетровської та Запорізької області.

Про це пише ISW.

Міноборони РФ повідомило про захоплення села. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просуваються за межі Запоріжжя у напрямку Ялти (на північний захід від Запоріжжя) та Зірки (на захід від Запоріжжя), а також від Комара (на південь від Запоріжжя) до Піддубного (трохи північно-західніше від Комара). Ці заяви потребують підтвердження.

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Армія РФ 20 та 21 червня продовжувала наступальні операції:

поблизу Новопавлівки;

на північний схід від Новопавлівки поблизу Новосергіївки, Новомиколаївки та Муравки;

на схід від Новопавлівки поблизу Котлярівки, Надіївки та Срібного; на південний схід від Новопавлівки поблизу Горіхового, Одрадного та Багатира;

на південь від Новопавлівки поблизу Мирного, Ялти, Федорівки та Веселого.

Російський мілблогер також стверджував, що українські війська контратакували поблизу Піддубного, що на південь від Новопавлівки.

«Командир української артилерійської бригади, що діяла на новопавлівському напрямку, 21 червня повідомив, що російські війська використовують електричні скутери в атаках, щоб спробувати швидко просунутися через спірну „сіру зону“, яку російські та українські безпілотники створили вздовж лінії фронту», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, російських загарбників немає ані в Дніпропетровській області, ані на її адміністративному кордоні. Намагання окупантів просунутися вглиб регіону зазнають поразки.

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«Ворога вдається стримувати, хоча великих зусиль вони докладають саме там. Це зараз один з двох основних напрямків противника. Причому це є певною зміною у порівнянні з тим, що було раніше. Якщо на тому ж Лиманському тиск стабільний вже тривалий час, то до виконання завдання із виходу на адмінкордони Дніпровщини вони приступили десь у квітні. Явно хотіли зробити це до 9 травня, але, як бачимо, не вдалося», — зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.