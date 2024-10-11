Наступ РФ на фронті слабшає, не досягнувши головної мети: деталі від The Economist

Зокрема, експерти оцінюють, що в Росії немає достатньо сил для проведення повномасштабного наступу на Покровськ.

Сили оборони України відступають під тиском повільного просування російський військ на Донбасі, де ворог має суттєву перевагу в чисельності та вогневій силі. Водночас Росія далека від досягнення своєї головної мети – встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями до кінця цього року.

Про це повідомляє The Economist з посиланням на українські джерела.

Українські війська вийшли із Вугледару, на Торецькому напрямку тривають бої, однак значного просування росіян там не зафіксовано. Водночас Росії досі не вдалося захопити важливі міста, як-от Часів Яр і Покровськ. Останній залишається ключовим логістичним вузлом для українських сил, але ворог застряг у боях за місто. Протягом серпня активно обговорювалося можливе швидке захоплення Покровська, але наступ російських військ сповільнився, і за останні три тижні у них не було суттєвих територіальних здобутків.

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За оцінками колишнього німецького чиновника з оборонних питань Ніко Ланге, у Росії немає достатньо сил для проведення повномасштабного наступу на Покровськ, незважаючи на близькість артилерії до міста. Захоплення Покровська дозволило б ворогу продовжити наступ на центр України та погіршити логістику на півдні Донбасу. Однак навіть у разі успіху, операція може зайняти кілька місяців і завдати великих втрат російській армії.

Попри побоювання щодо можливого падіння оборони, Україна продовжує стратегію поступового здавання територій, водночас завдаючи максимальних втрат ворогу. Втрати РФ, особливо в людях і техніці, зростають до 1000 бійців на день, а запаси бронетехніки ще радянських часів можуть закінчитися вже 2025 року. За даними Інституту вивчення війни, росіяни у боях за Покровськ втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки. Це значно послаблює позиції ворога.

Окрім того, на фронті помітне зниження переваги росіян в артилерії, хоча ворожа армія дедалі більше залежить від ненадійних боєприпасів з Північної Кореї. Так, на початку року співвідношення артилерійських пострілів було 10:1 на користь Росії, а зараз цей розрив скоротився до 2,5:1. Причина – збільшення постачань снарядів Україні від партнерів та власне виробництво держави, а також успішні удари по російських складах боєприпасів.

Однак, як зазначається у статті, Росія не досягла головної мети наступу.

"Попри нинішню зневіру щодо перспектив України, Росія далека від досягнення своєї головної мети – встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями до кінця цього року. І попри те, що РФ поставила за мету вибити українські сили з Курської області до початку цього місяця, тепер видається, що це займе набагато більше часу та потребує значно більших сил", – зазначають автори публікації.

Водночас Ланге звернув увагу, що Росія досягає успіхів у "інформаційній війні". Ідея про те, що Україна не може перемогти, використовувана західними лідерами як виправдання для обмеження військової підтримки, дедалі більше стає пророцтвом, яке самореалізується. Помітна закономірність: обіцяна допомога надходить із запізненням або взагалі не надається. Американський аналітик Філліпс О'Браєн зауважив, що обсяг військової допомоги Україні від США 2024 року помітно зменшився порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська вичерпали багато з тих резервів, які накопичили для наступальної кампанії 2024 року. Наступальна операція РФ, ймовірно, завершиться найближчими місяцями.

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