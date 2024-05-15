Наступ РФ на Харківщині: чи має Україна йти на переговори – Жорін відповів

Жорін вважає, що станом на сьогоднішній день Україні немає з чим сісти за стіл перемовин.

Незважаючи на активізацію наступу росіян на Харківщині і Донеччині, позиція щодо переговорів має бути незмінна – Україна не повинна йти на поступки ворогові.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Він наголосив, що країна-агресорка має вивести свої війська з усієї нашої території. Але водночас, для будь-яких переговорів мають бути сильні позиції. Жорін визнав, що станом на сьогоднішній день Україні немає з чим сісти за стіл перемовин.

"Відверто слабка позиція Заходу по відношенню до Росії теж нам жодним чином не допоможе. Слабкий завжди сідає слухати, а не говорити. Для того, щоб навʼязувати свої умови, ми маємо стати набагато сильнішими", – наголосив військовий.

Раніше Максим Жорін, коментуючи ситуацію на Харківщині, заявив, що новий наступ РФ "має стати для всієї країни холодним душем".

Нагадаємо, в розмові з китайськими ЗМІ російський диктатор Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною", але на своїх умовах.

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