Наступ РФ на Харківщині: Коваленко сказав, чи сможуть росіяни захопити Харків чи Суми

Росіяни з самого початку вже почали гальмувати процес наступальних дій у напрямку Вовчанська й Липців.

Для захоплення Харкова чи Сум у росіян недостатньо функціонала.

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він розглянув дії окупантів на Харківщині з позиції військової людини.

"Якщо говорити про інформаційну хвилю, яка відбувається навколо подій на Харківщині, то, якщо дивитися на ситуацію очима цивільної людини, то здається, що там якийсь апокаліпсис. Якщо дивитися очима військової людини, яка розуміється на тактиці проведення загальновійськових операцій, то можна сказати, що росіяни зазнали повного фіаско ще 10 травня", - зазначив Коваленко.

Експерт пояснив ці дії армії РФ тим, що вона використовувала по двох напрямках формат неповного комплекту мотострілецьких дивізій й два полки. Також він зазначив, що захопити Харків чи Суми у росіян не вистачить функціонала.

"Полковий функціонал першої доби наступальної операції - це 6-8 км від кордону з Україною. Росіяни вийшли на цей функціонал тільки зараз. При цьому, що вони пройшли не через оборонні лінії та рубежі, а саме через сіру зону. Тобто можна говорити про те, що росіяни з самого початку вже почали гальмувати процес наступальних дій у напрямку Вовчанська й Липців. Вони не досягнули за першу добу поставленої бойової задачі, і тільки зараз на четверту добу намагаються досягти. Це вказує на те, що у росіян немає достатнього функціонала для чогось більшого", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, згідно із заявою очільника ГУР Кирила Буданова, в Харківській області зараз триває активна фаза російської операції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦІЇ НА ХАРКІВЩИНІ І СУМЩИНІ ВІД БУДАНОВА!

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