Наступ РФ на Харківщині: наскільки дії окупантів були успішними, оцінив ветеран зовнішньої розвідки

Генерал запевняє, що спроба прориву росіян на Харківщині була провалена.

Наступальна операція росіяни на півночі Харківщини та спроба просування у бік Харкова провалилися.

Такий оптимістичний прогноз висловив генерал, ветеран Служби зовнішньої розвідки, військовий експерт Василь Богдан, передає "Еспресо".

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"Спроба прориву росіян на Харківщині була повністю провалена. Плани росіян захопити значну частину Харківської області та зайняти Харків теж провалились. Те, що робить наше командування приносить результат", – каже ветеран зовнішньої розвідки.

За його інформацією, наразі бої тривають у сірій зоні навколо тих чотирьох населених пунктів, які були захоплені окупантами. Богдан не виключає, що недавно захоплені населені пункти, в яких наразі окупанти, скоро будуть звільнені.

"Окупанти зазнають втрат на півночі Харківщини. Зокрема в живій силі та техніці. Це підтверджує те, що плани Путіна та його воєначальників не будуть реалізовані. До того ж варто зауважити, що Україні почали постачати боєприпаси, бронетехніку та інше військове спорядження. Це дозволить змінити хід бойових дій на нашу користь", – підсумував він.

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова. Минулої доби Збройні сили України відбили більше 20 атак на Слобожанському та Куп'янському напрямках.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і фортифікаційних споруд.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.