Наступ РФ на Харківщині: окупанти провалили завдання Путіна - британська розвідка

Збройнім силам вдалося стабілізувати ситуацію у Харківській області, тому окупанти не змогли створити "буферну зону" на півночі регіону.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на розвідку.

За їхніми даними, успіх російських окупантів є "фрагментованим і необ'єднаним".

"Від 17 травня 2024 року президент Путін заявив, що російські війська створюють "буферну зону безпеки" в Харкові. Наразі не вдалося зробити. Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль є фрагментованим і не об'єднаним. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені наступного тижня, оскільки початковий імпульс РФ був стриманий українським опором", - йдеться у звіті.

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Бої у Вовчанську

Британські розвідники зазначають, що російські війська продовжують атакувати Вовчанськ під час наступу, який розпочався 10 травня 2024 року. За місто триває боротьба.

"Українські сили, що його захищають, відбивають більшість російських атак. Село Бугруватка, ймовірно, перебуває під їхнім контролем. Російські війська намагаються встановити фізичний контроль над переправою через річку Сіверський Донець", - сказано у повідомленні.

Розвідка наголошує, що Сіверський Донець є тилом для українських військових сил, які обороняються в самому Вовчанську.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЗСУ вдалося зупинити наступ російської армії у Харківській області.

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