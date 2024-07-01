Наступ РФ на Харківщині: Путін ставив чотири завдання, які окупанти не виконали – військовий оглядач

Окупаційна армія Росії не відмовилась від бойових дій на Харківщині, окупанти все ще перебувають на території області. Диктатор Володимир Путін заявив про створення так званих буферних зон на території України.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Як і раніше, він (ворог - ред.) перебуває у Вовчанську, попри те, що його звідти відтискають, він перебуває на іншій локації – Липці–Глибоке, де точаться бойові дії. Отже, якщо говорити про північний напрямок, то він там є", - зауважив експерт.

Попович також наголошує про ризик наступу на Сумську область. Адже буферні зони мали бути не лише на Харківщині.

"Попри те, що він (наступ - ред.) не відбувся завдяки тому, що ворога вдалося зупинити на Харківщині, така загроза є. Плани ворога щодо Харківщини не виконані. Ці плани, окрім створення буферної зони, полягали в тому, щоб просуватися вперед, захопити Вовчанськ – прочерк, не зроблено, підійти впритул до Харкова, щоб взяти місто під вогневий контроль ствольною артилерією – прочерк, не зроблено, просуватися від Вовчанська далі в бік Куп’янська – прочерк, не зроблено. Тобто наказ Путіна не виконано, наказ Путіна не скасовано. Тому я категорично не погоджуюся з тим, що все окей. Але дійсно просування ворога там вдалося зупинити, ми їх потроху відсікаємо", - резюмував Денис Попович.

Нагадаємо, на Сумщині фіксують загрозу диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння.

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