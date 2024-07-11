Наступ РФ на Харківщині: стало відомо, де вони хотіли прорвати оборону ЗСУ і чому не змогли (мапа)

Під час наступу на Харківщині російська армія хотіла прорвати оборону ЗСУ у районі Борової, але потрапили у "вогневі мішки".

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Ворог дійсно планував зробити тут прорив і просунутись вперед, проте навіть 1 метр землі забрати не зміг. Наразі в смузі відповідальності Третьої штурмової ситуація контрольована. Плани просування рф були збиті за рахунок створення вогневих мішків, в яких підорів затягували і знищували - в основному за допомогою дронів та зачистки піхотою", - розповів він.

За його словами, попри невдачі у цьому районі противник продовжує локальні штурмові дії.

"Зараз ворог продовжує спроби проводити тут локальні штурмові дії, але основний його потенціал в смузі відповідальності нашої бригади поки що збито", - запевнив Жорін.

Борова Харківська область на мапі: Фото: DeepState

Нагадаємо, за даними СБУ, на Харківщині працівник Укрзалізниці "зливав" РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ.

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