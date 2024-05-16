Наступ РФ на Харківщині створив для ЗСУ одну з найбільших проблем від початку війни – The Hill

Американський професор політології заявив, що "українці зараз у біді, і наступні кілька місяців будуть дуже критичними".

Великий наступ російських військ на північному сході Харківщини створив одну з найзначніших проблем від початку війни для українських військ, які відчувають брак боєприпасів і виснаження, бо воюють на лінії фронту протяжністю 600 миль.

Про це йдеться у публікації видання The Hill.

Раптове вторгнення Росії на Харківщину з Бєлгородської області тисне на українські війська, які вже й так намагаються відбити ворожі атаки на сході України, насамперед на Донеччині, яку Кремль давно прагне захопити як приз.

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Хоча Росія, здається, не має сил, щоб захопити значні території на Харківщині, її війська відносно легко просунулися вперед і змусили Україну розгорнути резервні частини. А це могло поставити під загрозу позиції українських військ в інших місцях фронту.

За оцінками професора політології, який вивчає війну в Університеті Каліфорнії в Сан-Дієго, Браніслава Сланчева, Росія намагається захопити територію, користуючись коротким вікном перед повним надходженням американської зброї до України.

"Україна перебуває у найслабшому своєму стані"

"Ми бачимо Україну у найслабшому її стані. Росіяни використовують [це вікно] і тиснуть, як божевільні, тому що вони знають, що до середини або кінця літа ситуація стабілізується. …Українці зараз у біді, і наступні кілька місяців будуть дуже критичними", – прогнозує професор політології.

Видання з посиланням на відкриті джерела вказує, що російські війська просунулися щонайменше на 39 квадратних миль на Харківщині і вони наближаються до обласного центру. Окупанти взяли під контроль кілька сіл області і близькі до захоплення міста Вовчанськ.

Автори публікації процитували президента України Володимира Зеленського, який у відеозверненні 14 травня заявив, що ситуація залишається складною, але стабілізується.

"Багато воїнів – особливо харків’ян – піднялися на захист Харківської області", – сказав глава держави.

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Наступ РФ застав Україну непідготованою

Представники адміністрації президента США Джо Байдена цього тижня заявили, що російський наступ був очікуваним, але, схоже, він все одно застав Україну непідготованою. Швидкі темпи просування ворога викликали обурення в Україні через відсутність оборони в регіоні, який ЗСУ відбили в раптовому контрнаступі 2022 року.

Київ змінив командувача обороною Харкова. А один український командир розвідки сказав ВВС, що "першої лінії оборони не було" і що росіяни "просто увійшли" на Харківщину.

Наступ РФ на Харківщину також виявив певне розчарування політикою США. Українські чиновники наполягали на посиленні ППО, щоб захистити охоплені бойовими діями регіони, як-от Харківська область. Чиновники також хочуть, щоб Вашингтон дозволив військам використовувати американську зброю для ударів усередині Росії, включно з Бєлгородською областю, але це питання залишається жорстким "ні" для адміністрації Байдена.

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Цього тижня нардеп Давид Арахамія очолював делегацію до Вашингтона, щоб спонукати адміністрацію Байдена скасувати політику заборони використання зброї США всередині Росії.

"Це дійсно шкодить нашим позиціям на передовій. Ніхто не розуміє, як можна з одного боку воювати, а з іншого не воювати. Це не працює", – сказав Арахамія.

Нардеп Давид Арахамія / Фото: Getty Images

Затримка військової допомоги від США – проблема досі є

Інженер корпорації Rand, що спеціалізується на оборонних технологіях, Майкл Бонерт звернув увагу на занепокоєння щодо робочої сили в лавах українських військ. Але він сказав, що просування РФ пояснюється браком боєприпасів і ресурсів в Україні, які були виснажені через місячну затримку нової військової допомоги від США.

"Вони просто не отримують необхідних боєприпасів. Україна все ще перебуває на тому етапі війни, коли бракує боєприпасів і спорядження", – сказав Бонерт.

У публікації вказується, що брак живої сили залишається проблемою для війська, і Україна утрималася від оголошення про мобілізацію приблизно 500 тис. військових, оскільки ця пропозиція є непопулярною.

Як заявила народна депутатка Олександра Устінова, моральний дух в Україні низький частково через питання щодо підтримки з боку США.

"Тому що всі росіяни кажуть: "О, вони просто відправлять вас помирати, тому що у вас немає боєприпасів". Вони не дають вам шансу". Це правда. Нам дуже важко сказати, що є підтримка", – заявила Устінова.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України 14 травня заявив, що Росія посилає "хвилю за хвилею" атаки на Харківщині та на східному фронті, але що американська допомога може допомогти змінити ситуацію.

"Найближчі тижні та місяці вимагатимуть дуже багато від українців, які вже так багато пожертвували. Але я приїхав до України з посланням: ви не самотні. Сполучені Штати були поруч з вами від першого дня. Ми сьогодні з вами. І ми залишимося поруч з вами", – заявив Блінкен.

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен під час зустрічі у Києві / Фото: скриншот з відео

Автори статті зазначають, що Росія тисне на Україну на кількох фронтах. Відкривщи ще один фронт на Харківщині цього місяця, РФ ставить під загрозу здатність України захищатися на кількох фронтах одночасно.

Адміністрація Байдена визнала повільні темпи доставки зброї.

"Частиною цього є шестимісячна затримка в наданні допомоги Україні. Це поставило Україну в яму, і ми не промовчали з цієї трибуни", – заявив 13 травня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Посилаючись на пакет у 1 млрд дол., оголошений наприкінці квітня, і транш на 400 млн дол. минулого тижня, Салліван сказав, що деяка зброя надійшла до України, і цього тижня надійде більше. Він повідомив, що до України йде "постійний потік" зброї, і що найближчим часом буде оголошено про інший пакет.

За оцінками аналітиків, з нинішніми темпами наступу російські війська можуть продовжувати тиск ще кілька місяців. Незважаючи на те, що пізніше Україна може анулювати певні здобутки ворога, що більше території вона втрачає, то більше це викликає занепокоєння. Усе тому, що росіяни можуть окопатися та закріпитися – це тактика, яка спрацювала під час відбиття українського контрнаступу 2023 року.

Наступ на Харків – чи може ворог захопити місто

Тим не менш, Росія зібрала лише близько 30 тис. військових для наступу на Харківщину. На думку військових аналітиків, цього недостатньо для взяття будь-яких великих міст.

Нинішні зусилля росіяни можуть вказувати на стратегію Кремля зі створення буферної зони між РФ та Україною. Це питання неодноразово піднімав президент Володимир Путін, щоб захистити прикордонні російські регіони від атак дронами та обстрілів.

"Проте, враховуючи регіональну близькість до Києва, будь-який значний російський прогрес у Харкові може поставити під загрозу столицю України вперше після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року", – йдеться в публікації.

На думку доцента та військового історика Корнельського університету Девіда Сілбі, хоча взяти Харків буде важко, російські війська можуть оточити його та чинити величезний тиск, поставивши під загрозу критичну територію та потенційно поставивши лінії постачання ЗСУ в зону дії своєї артилерії.

Сілбі сказав, що може стати "дуже важко проводити постачання далі на схід, що дає росіянам більше шансів прорватися в цій точці". За його словами, наступ на Харківщині "ловить українців у певному лещата [оскільки їм] не вистачає живої сили і вони вже опинилися під загрозою на значних напрямках".

До слова, на думку ексречника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, Росія потужно атакуватиме на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два.

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