Наступ РФ на Харківщині: у ЗСУ навзали три головні цілі, які переслідує Путін

Росія під час наступу на Харківщині переслідує декілька цілей, одна із них - на тактичному рівні зайти вглиб українських територій.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону у неділю, 12 травня.

Також читайте Росіяни вгатили по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

"По діях Путіна і російської армії зрозуміло - вони переслідують декілька цілей. На тактичному рівні вони намагаються зайти вглиб українських територій, це пов'язано з тим, що до цього часу там кордон був досить умовною лінією на карті. Насправді там була сіра зона, яка більше пролягала на російський бік, оскільки після того, як російські війська відступили з Харківської області, вони намагалися вибудувати якісь свої оборонні лінії на своїй території. Далеко не успішно - пригадуємо постійні військові рейди російських добровольців на цьому напрямку. Там до цього часу відбувалися локальні бої, перестрілки", - зауважив він.

За словами Тимочка, в плані тактичного задуму російської армії - це перейти на бік України, "щоб показати населенню Бєлгородщини, Курщини, Воронєжчини, що їх не забули, що путінська армія готова їх захистити, просунутися вглиб України".

"А якщо ви будете ще далі невдоволені, то війська в цих регіонах будуть проводити не тільки військові операції проти України, але й проти незадоволених на цьому напрямку. Окрім того, є тактичні задачі - для внутрішньоросійського споживача і для демонстрації українцям, що на цьому напрямку вони готові наступати", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Третє завдання наступу РФ - це скувати українські війська та резерви.

Він зауважив, "навіть якщо ми підтягаємо якусь частину військ з резервів на підсилення кордонів, це викликає великий ланцюжок подій паралельно".

Нагадаємо, в ISW оцінили, на що розраховує Путін під час наступу російських військ.

Читайте також провідні новини: