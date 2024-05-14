Наступ РФ на Харківщині: Україна кинула на підсилення одну із найдосвідченіших бригад - The Independent

Полковник Генштабу пояснив, що російська армія знайшла слабкі місця в обороні ЗСУ та зайшла на Харківщину.

Україна надіслала у Харківську область для зупинення російського наступу одну з найдосвідченіших бригад.

Про це розповів The Independent полковник українського Генштабу, який не захотів назвати своє ім'я.

"Ситуація серйозна і динамічна. Вона має потенціал для небезпечного і дуже швидкого розвитку", - прокоментував він.

"Росіяни несуть дуже великі втрати, і я думаю, що ця бригада, яку я добре знаю, зможе зупинити поширення російської атаки, а потім відкинути їх або знищити", - додав він.

За його словами, російська армія знайшла слабкі місця в обороні ЗСУ та зайшла туди.

"Росіяни увійшли в райони, де наша оборона була слабкою і не готовою. Це місця поблизу кордону з Росією, які знаходяться в зоні досяжності їх артилерії і де дуже важко і небезпечно будувати оборону", - зазначив він.

Полковник повідомив, що у наступі брали близько п’яти батальйонів російських військ чисельністю до 3 000 чоловік брали участь у вторгненні, яке почалося в ніч з 9 на 10 травня. Йшли вони у підтримці із танками та іншою бронетехнікою з плануючими бомбами. Також вони використовувала винищувачі та вертольоти.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів про ресурси окупантів на Харківщині.

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