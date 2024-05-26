Наступ РФ на Харківщині: як ЗСУ вдалося зупинити ворога

Зараз починають працювати інженерні фортифікації, які стоять за 8-10 кілометрів від кордону.

Збройні сили зупинили наступ російських окупантів у Харківській області.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов для 24 каналу.

"Хоч ми маємо певні організаційні, кадрові не розв'язані питання, такі ж проблеми є і у наших ворогів. Вони не завжди діють раціонально на полі бою. Над російськими військовими панують певні політичні рішення Владіміра Путіна та його оточення. Іноді вони ухвалюють рішення, які не є доцільними з військової точки зору. Це сталося і цього разу, коли ворог, не маючи достатніх ресурсів, атакував північ Харківщини", - пояснив експерт.

За його словами, зараз починають працювати інженерні фортифікації, які стоять за 8-10 кілометрів від кордону.

"Звісно, зараз працюють відповідні правоохоронні структури, які досліджують питання, як ворог зміг просунутися вглиб нашої території на відстань до 10 кілометрів. Але тут і зараз українські гармаші вирівнюють ситуацію, створюючи проблеми для російських військових та їхньої бронетехніки", - наголосив Селезньов.

Яка ситуація у Вовчанську

Він стверджує, що російська армія наполовину тримає знищений ними Вовчанськ.

"Тому буде ще багато заходів для того, щоб зачистити цей населений пункт. Не менш складна ситуація в районі Липців. Ворог намагається закріпитися на зайнятих рубежах, але наші артилеристи та оператори дронів працюють, щоб цього не сталося", - додав Селезньов.

Нагадаємо, раніше американські аналітики пояснили, чому Росія провалила наступ у Харківській області.

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