Наступ РФ на Харківщині: як ЗСУ вдалося зупинити ворога

Зараз починають працювати інженерні фортифікації, які стоять за 8-10 кілометрів від кордону.
Збройні сили зупинили наступ російських окупантів у Харківській області.
Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов для 24 каналу.
"Хоч ми маємо певні організаційні, кадрові не розв'язані питання, такі ж проблеми є і у наших ворогів. Вони не завжди діють раціонально на полі бою. Над російськими військовими панують певні політичні рішення Владіміра Путіна та його оточення. Іноді вони ухвалюють рішення, які не є доцільними з військової точки зору. Це сталося і цього разу, коли ворог, не маючи достатніх ресурсів, атакував північ Харківщини", - пояснив експерт.
За його словами, зараз починають працювати інженерні фортифікації, які стоять за 8-10 кілометрів від кордону.
"Звісно, зараз працюють відповідні правоохоронні структури, які досліджують питання, як ворог зміг просунутися вглиб нашої території на відстань до 10 кілометрів. Але тут і зараз українські гармаші вирівнюють ситуацію, створюючи проблеми для російських військових та їхньої бронетехніки", - наголосив Селезньов.
Яка ситуація у Вовчанську
Він стверджує, що російська армія наполовину тримає знищений ними Вовчанськ.
"Тому буде ще багато заходів для того, щоб зачистити цей населений пункт. Не менш складна ситуація в районі Липців. Ворог намагається закріпитися на зайнятих рубежах, але наші артилеристи та оператори дронів працюють, щоб цього не сталося", - додав Селезньов.
Нагадаємо, раніше американські аналітики пояснили, чому Росія провалила наступ у Харківській області.
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