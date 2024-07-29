Наступ РФ на Харківщину розпочався на місяць швидше – The Telegraph

Ідея раннього початку наступу полягала в тому, щоб застати українські війська зненацька.

Росія розпочала свій наступ на Харківську область на місяць раніше, аніж планувала. Через це інші підрозділи російських військ, які повинні були паралельно наступати на Донбасі, не були підготованими належним чином.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", – сказав виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

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Він пояснив, що ідея раннього початку наступу полягала в тому, щоб застати українські війська зненацька. Однак ці події застали зненацька і російських окупантів. Російський 4-й армійський корпус, виділений для боїв на Донбасі, ще не закінчив навчання, і до того, як там по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно у місяць.

За словами Кофмана, коли ворожа харківська операція почала зриватися, російське командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ.

"Можливо, ця затримка врятувала українців від краху", – зазначає видання.

Нагадаємо, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська готуються посилити наступ на Харківщині.

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