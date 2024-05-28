Наступ РФ на Харківщину: що хотіли продемонструвати окупанти та чого добивається Путін

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що на початковому етапі наступу окупаційних військ Росії на Харківщину завданням ворога було просочитися до порядків ЗСУ малими силами та зайняти плацдарми – аби потім дочекатися бронетехніки та створити напруження на лінії фронту. Противник хотів, аби в українській армії був хаос.

Про це він розповів "24 Каналу".

За його словами, перед окупантами на тактичному рівні стояло завдання перейти лінію фронту, аби створити ілюзію "масованого наступу". Ворог підсилив свої дії і заявами в інформаційному просторі про те, що почалася "нова стадія чи новий виток" масштабного російського наступу на Україну з появою нової лінії боєзіткнення.

Окупанти хотіли подивитися, як реагують ЗСУ та які резерви вони можуть підтягнути.

"Окупанти хотіли провести розвідку боєм. Вони можуть дозволити собі це зробити, адже у них є безліміт людей. Водночас країні-агресорці стає все важче поповнювати свої ресурси росіянами. Так загарбники уже почали залучати найманців з Африки. Ба більше, ворог намагається перетягувати свої сили на північ Харківщини з інших напрямків. Мовиться, зокрема, про десантно-штурмові підрозділи", - пояснив Тимочко.

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Інформаційна кампанія Росії націлена на те, щоб змусити світову спільноту почати розмовляти з Володимиром Путіним "на рівні" – напередодні саміту миру у Швейцарії, який ініціювала Україна.

"Російський диктатор намагається працювати на міжнародній політичній арені через своїх союзників – країн, які йому симпатизують, та паралельно демонструвати наступ на лінії фронту. Для очільника Кремля важливо завоювати Донецьку, Луганську та Харківську області, аби продемонструвати російському населенню, що буцімто одна з "цілей" так званої "СВО" – "досягнута". Мовляв, тепер вони можуть без особистих втрат, втрат іміджу виходити на абсолютно інший рівень переговорного процесу", - розповів Іван Тимочко.

Він зазначив, що попри все, диктатор Путін прекрасно розуміє, що в такій інтенсивності його окупаційна армія довго перебувати не може.

"Те, що вони власне сконцентрували й те, чим вони зараз ще можуть управляти на лінії фронту, це той максимум, який вони можуть залучити", - сказав Іван Тимочко.

Нагадаємо, росіяни стягують до кордону з Україною нові резерви – воїни ЗСУ розповіли про бої на Харківщині.

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