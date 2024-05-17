Наступ РФ на Харківщину: Україна вже втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу

Росія завдає ударів по українських позиціях уздовж майже 1000-кілометрової лінії фронту та посилює тиск в той час, коли Сили оборони України досі чекають на прибуття додаткових військ і зброї.

Про це пише The Washington Post.

Автори статті зазначають, що новий наступ Росії на Харківщину, який почався тиждень тому, виявився жорсткішим, ніж минулого разу. До того ж окупанти змогли просунутися південніше. Це вторгнення призвело до переміщення тисяч мешканців прифронтових населених пунктів, які покинули свої домівки через масовані російські обстріли та загрозу окупації.

І хоча Росії вдалося досягти порівняно невеликих успіхів, вона чинить значний тиск на українську армію на великій географічній території.

"Вони прагнуть створити вразливі місця в українській обороні, тиснучи з усіх боків", – пояснив Макс Бергманн, директор програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Аналітики зауважили, що останніми тижнями російській армії вдалося окупувати територію, яка за площею приблизно дорівнює українській землі, звільненій під час "млявого весняного контрнаступу 2023 року". На думку авторів статті, росіяни скористалися тим, що мобілізація в Україні має певні проблеми, а більшість призваних новобранців досі потребує навчання.

"Вони також послалися на семимісячну затримку Вашингтона з ухваленням збільшення допомоги Україні. Запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів дальньої дії закінчуються, що ускладнює підтримання обороноздатності України", – пише видання.

На думку експертів, новий напад Росії змусить Україну перекинути частину своїх сил на північ, що може завадити будь-яким спробам ЗСУ підготуватися до власного наступу.

Нагадаємо, окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 км. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти намагаються примусити Сили оборони задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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