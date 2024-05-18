Наступ РФ на Харківщину: в ISW проаналізували бої за Вовчанськ – чи є просування окупантів

Окупаційна армія Росії 17 травня просунулась під Вовчанськом у Харківській області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Російські мілблогери стверджували, що війська РФ просунулися на схід від Тихого (північний схід від Вовчанська) і захопили Зибине (на схід від Вовчанська), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

"Український сержант, який воює поблизу Вовчанська, сказав Wall Street Journal, що російські сили контролюють північну половину Вовчанська, хоча незрозуміло, чи він має на увазі всю частину Вовчанська на північ від річки Вовча", - пишуть аналітики.

ISW поки не має підтвердження того, що російські війська захопили весь Вовчанськ на північ від річки Вовча. Російські джерела стверджують, що російські війська продовжували наступальні дії на півночі Вовчанська, поблизу Агрегатного заводу та Вовчанської центральної районної лікарні в центрі міста, а також на захід від Вовчанська – в районі Стариці та Бугруватки.

За даними Генштабу України, російські війська продовжували наступ у районі Стариці та Вовчанська.

"Російський мілблогер стверджував, що російський військовослужбовець, який нещодавно діяв поблизу Вовчанська, заявив, що російські сили намагаються компенсувати недостатній контрбатарейний вогонь ударами з керованих авіабомб, але російські сили не мають їх у достатній кількості. Російські військовослужбовці нібито стверджували, що деякі російські артилерійські знаряддя страждають від зносу стволів і що українські безпілотники не дозволяють російським силам переміститися на нові вогневі позиції", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, Сирський повідомив, що окупанти розширили зону активних бойових дій майже на 70 км.

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