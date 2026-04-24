Наступ РФ: на які напрямки окупанти стягують сили і до чого готуються

Для окупантів залишається два ключові напрямки фронту в Україні, де вони зосереджуватимуть зусилля в рамках весняно-літньої наступальної кампанії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили надають пріоритет наступальним операціям на схід і південний схід від міста Суми, а не діям на північ і північний схід від міста.

Речник Об’єднаного угруповання військ України полковник Віктор Трегубов заявив, що окупанти в Сумській області найінтенсивніше атакують уздовж міжнародного кордону на півдні області.

Також він зазначив, що ворог захопив Миропільське (на схід від Сум) і просунувся на два-три кілометри вглиб у деяких районах уздовж кордону.

Донецька область

Росія готується посилити наступ на сході України і вже до осені реалізувати свою мету — захопити всю територію Донбасу. Вона вже перекидає сюди резерви.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив 23 квітня, що окупанти готуються провести механізований наступ і продовжують бити по українських логістичних маршрутах, щоб ускладнити ротацію особового складу та постачання боєприпасів

Російські сили продовжують інфільтраційні дії на Слов’янському напрямку. Геолоковані кадри за 23 квітня показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях у східній частині Рай-Олександрівки (на південний схід від Слов’янська).

За даними аналітиків, наступ РФ може початися протягом наступного місяця, коли збільшиться «зеленка» і встановиться туманна чи дощова погода на сході України, яка заважає БпЛА, але сприяє піхотним і механізованим штурмам.

Наразі під контролем України залишається близько 20% території Донецької області і ключовий для її оборони рубіж — «пояс фортець», тобто агломерація Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка. Це найбільш захищена інженерно-фортифікаційними спорудами ділянка землі у країні.

З півночі і південного заходу її прикриває ще два потужних укріпрайони — міста Лиман та Добропілля.

Раніше експерт Ігор Романенко заявив, що вже зараз розпочалася наступальна весняно-літня кампанія РФ на фронті. Наступальні дії ворога мають на меті реалізацію двох концепцій.

Росіяни ведуть підготовчі бої від вже захопленого Сіверська до Лимана та Ямполя, для того щоб у подальшому просуватися з північно-східного напрямку на Слов’янськ та Краматорськ.