Наступ РФ на Покровськ: експерт розповів про тактику та головну мету росіян

Окупанти РФ не можуть атакувати Покровськ Донецької області "в лоб". Загарбницька армія намагається обійти місто з флангів.

Про це повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З його слів, противник має намір обійти Покровськ через Торецьк та Курахове, щоб перекрити логістичні шляхи, якими підвозиться забезпечення українським підрозділам у самому місті. Окупанти хочуть змусити Сили оборони вийти з міста, не вступаючи безпосередньо в міські бої. Бо ж якщо вони таки почнуться, все може затягнутися на місяці.

Дії ЗСУ районі Покровська залежатимуть від кількох факторів. Зокрема, чи зможуть росіяни підтягнути туди додаткові сили, та чи матиме Україна можливість залучити туди резерви.

"Для того, щоб утримувати ворога, нам необхідно, щоб окрім зброї ракет на полі бою була піхота, яка воюватиме і триматиме оборону. Інакше, на жаль, не працює. Навіть якщо дуже хороші ракети у нас, дуже багато всього, що потрібно, все одно основна напруга, основний тягар війни, як було, так воно на сьогодні й залишається, несе піхота", – наголосив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, на Донеччині тривають бої за Покровськ. Наразі Покровський напрямок – один з найактивніших за кількістю боєзіткнень.

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