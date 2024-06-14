Наступ РФ на Покровському напрямку: в ЗСУ повідомили, чи захопив ворог Новоолександрівку

Окупанти не можуть закріпитися в селі, бо їхній особовий склад одразу там знищується.

На Покровському напрямку триває наступ російських військ. Зокрема, бойові дії точаться у селі Новоолександрівка Донецької області, однак окупанти не захопили його.

Про це речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів "Еспресо".

Сєкач повідомив, що бойові дії тривають по всій лінії зіткнення, особливо на Покровському напрямку. Наступ ворога відбувається як на позиції 110-ї ОМБр, так і на суміжні підрозділи.

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"На нашій ділянці відповідальності бої відбуваються у Новоолександрівці. Противник намагається зайняти це село. А те, що окупанти розказують, що вони захопили Новоолександрівку, – неправда. Бої точаться саме у цьому населеному пункті. Вони там не можуть закріпитися, бо, якщо і заходить якийсь особовий склад ворога, то відразу знищується", – описав ситуацію речник 110-ї ОМБр.

Він також повідомив, що стає зрозуміло – противник кидає в бій усі свої сили, які має. Тобто росіяни збирають усі війська, які є, наприклад в Очеретиному, і кидають їх у наступ. У противника багато втрат загиблими та пораненими.

"Вчора, 13 червня, бачив, як з Авдіївки їхала ворожа БМП в наступ, яка доїхала тільки до Очеретиного, де була уражена, а потім і знищена. Тобто вони вже з Авдіївки пробують підтягнути сили", – повідомив Сєкач.

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Водночас він поінформував, що українські військові також зазнають втрат, бо у ворога багато артилерії.

"Щодо нашої артилерії, то я вперше за весь час не чув, щоб наші хлопці рахували снаряди. Ситуація вже покращилася, це відчувається на полі бою. Ворога намагаємося не допускати до наших піхотинців і знищуємо якомога далі", – розповів речник 110-ї ОМБр.

Він додав, що українські бійці також багато працюють FPV-дронами. Наприклад, розхід цих дронів тільки в підрозділі Сєкача – за три дні 273 одиниці. Він пояснив, що для ураження ворожої техніки треба 5-6 FPV-дронів, але через російські РЕБи 3 з цих дронів не долітають, і тільки 4-й і 5-й досягають цілей.

Нагадаємо, ввечері 14 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що найгарячішою на фронті залишається ситуація на Покровському напрямку. За минуло добу українські війська відбили там 24 ворожі атаки.

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