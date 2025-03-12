Наступ РФ на Суджу: Генштаб про ситуацію у Курській області та прикордонні

За інформацією Генштабу, найгарячіше сьогодні не на Курському, а на Покровському напрямку.

Станом на 16:00 12 березня українські захисники на Курщині, де триває наступ РФ, відбили одну атаку загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, на Курщині ворог тричі завдавав авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 144 артилерійських обстріли, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони, зокрема населені пункти Олександрівка, Баранівка, Старикове, Комарівка Сумської області; Архипівка Чернігівської області.

Куп'янський напрямок: ворог 6 разів атакував наші позиції, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки в районі населеного пункту Мирне.

На Сіверському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення, бої не вщухають до цього часу в районі Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Торецькому напрямку на момент публікації новини відбулося дев’ять ворожих атак.

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За інформацією Генштабу, найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: від початку доби окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників. Сили оборони відбили 17 атак противника, десять боєзіткнень тривають дотепер. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по Покровську та Леонтовичам.

На Новопавлівському напрямку загарбники шість разів йшли в наступ на позиції українських військ, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки в районах Привільного та Новодарівки. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку загарбники, за підтримки штурмової авіації, атакують в районі П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки, на даний час одну атаку ворога вдалося відбити, ще дві тривають.

На Харківському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі. Проте сьогодні нардеп Роман Костенко запевнив, що ЗСУ не вийшли з Суджі.

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